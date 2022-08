Due ginnaste dell’Acrobatic nel programma federale di selezione olimpica

Nuove soddisfazioni in casa Acrobatic: le giovanissime ginnaste piacentine Rebecca Rocca e Miranda Botti (entrambe di 10 anni) sono state iscritte al progetto federale Pso, programma innovativo ideato dal direttore tecnico della Nazionale azzurra femminile Enrico Casella.

Il progetto punta a selezionare precocemente giovani talenti, che verranno costantemente seguiti da tutor federali in grado di seguire lo sviluppo tecnico della atlete fornendo loro un supporto specifico. In seguito, per alcune di loro è prevista la convocazione ai collegiali nazionali.

Miranda Botti è già stata selezionata per il collegiale che si svolgerà a Trieste dal 29 agosto al 3 settembre, insieme ad altre sei ginnaste di tutta Italia, anche loro facenti parte di questo programma di selezione olimpica di ginnastica artistica femminile. La piccola promessa dell’Acrobatic ha infatti iniziato a prendere confidenza con la palestra e questo sport già prima dei 5 anni sotto la direzione tecnica di Elaine Sanchez. Ad accompagnare miranda in questa sua avventura, oltre ad Elaine, sarà il tecnico Nicolò Brogni.

“Per le nostre piccole atlete – spiega Daniele Bavagnoli di Acrobatic – rappresenta un ulteriore tassello di crescita verso il livello più alto. Ogni anno queste ragazze raggiungono nuovi ed importanti traguardi, la prova migliore che la strada da noi intrapresa è quella giusta”.