Apre la finestra e cade dal secondo piano, gravi ferite per un 18enne a Valconasso

Ragazzo di 18 anni cade dal secondo piano. È successo oggi pomeriggio in un’abitazione a Valconasso di San Giorgio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori sanitari. Pare che il giovane si sia sporto troppo nell’aprire le persiane della camera. La caduta è stata attutita da un albero presente sotto la finestra. Il 18enne è stato trasportato in elicottero in codice rosso nell’ospedale di Parma, ma non si trova in pericolo di vita.

