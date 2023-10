Via Pennazzi, giovani scavalcano il cancello di un’abitazione: fermati

Intervento di guardie giurate e forze dell’ordine stanotte in via Pennazzi a Piacenza. Le pattuglie hanno risposto a una chiamata di un cittadino residente nel quartiere che ha visto alcuni ragazzi scavalcare la recinzione dell’abitazione accanto alla sua. Le guardie di Sicuritalia hanno messo in fuga tre giovani, che probabilmente risultavano alloggiare nel vicino albergo, struttura che accoglie i minori stranieri non accompagnati. Un altro ragazzo è stato bloccato in attesa dell’arrivo del 113. Dopodiché la polizia ha provveduto all’identificazione e ha richiesto l’intervento di uno dei responsabili della struttura.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà