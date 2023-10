Cocaina e violenza, ma può tornare in via Don Minzoni. Esposto dei cittadini

Esattamente una settimana fa aveva rischiato di finire forse per ritorsione gettato da una finestra e nella sua stanza, devastata, sono state trovate anche tracce di sangue. Rintracciato dopo la fuga, era stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Ma il tunisino, neppure una settimana dopo, è già tornato negli spazi gestiti da un affittacamere in un appartamento di un condominio di via Don Minzoni.

“Come se nulla fosse”, dicono i vicini di casa che, esasperati, stanno ora preparando un nuovo esposto da presentare in Procura, Prefettura,Questura, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale e Comune, chiedendo come sia possibile che tutto torni come prima dopo l’escalation di violenza e degrado degli ultimi giorni.

L’ipotesi del giro di droga era già contenuta in modo abbastanza esplicito nella richiesta d’aiuto contenuta nell’esposto inascoltato di settembre. “Durante la notte si sentono delle persone in strada fischiare e, in seguito a questo “segnale”, vengono lanciati dei pacchetti dal balcone del B&B verso il cortile o in strada. Sono state trovate in diverse occasioni le scatole dell’impianto elettrico luci scale aperte con alloggiati dei pacchettini”, si leggeva nel primo esposto dei cittadini.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ