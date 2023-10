Furto nella festa patronale di Fiorenzuola: rubate latte di olio per paste e focacce

Odioso furto nella notte tra sabato e domenica al tendone dei Panificatori di Piacenza e provincia, allestito in piazza Molinari a Fiorenzuola, proprio accanto alla chiesa Collegiata, durante il week end del patrono San Fiorenzo. Affranti i fratelli Barbieri, due maestri fornai di Fiorenzuola che ogni anno sono in prima linea al tendone, insieme ad alcuni volontari e a sostegno di Afadi, associazione familiari disabili. Qualcuno si è introdotto nella notte e ha rubato 7 – 8 latte di olio per fare paste e focacce; acqua, e il fondo cassa rimasto nel registratore di cassa.

