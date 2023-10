Borgonovo, oltre mille partecipanti alla marcia della solidarietà “Borgovaltidone”

La stagione delle marce si è chiusa a Borgonovo con il “botto”. Sono stati 1.048 i podisti che si sono messi in cammino lungo i percorsi della cinquantesima edizione della marcia della solidarietà, “Borgovaltidone”, organizzata dal Gruppo podistico borgonovese.

Ai 1.048 marciatori , si sono uniti 215 scolari della Minimarcia degli studenti, trofeo Rotary Val Tidone. Ai gruppi Italpose di Gossolengo, Millepiedi di Fiorenzuola e Marciatori Costa di Casaliggio sono andati i tre trofei messi in palio per i 50 anni della storica marcia. Gli organizzatori hanno devoluto 500 euro a favore dell’associazione “Lotta italiana per la consapevolezza dell’endometriosi.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ