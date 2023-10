Furto a casa del presidente della Pro Loco di Vigolzone. Sparisce la cassaforte

Un furto da decine di migliaia di euro si è consumato a Vigolzone nei giorni scorsi. Una casa è stata presa di mira, quella del presidente della Pro Loco di Vigolzone e della società calcistica Upd Vigolzone 1968, Camillo Ronda. In pieno giorno i malviventi hanno approfittato dell’assenza di Ronda e della moglie per mettere a segno il colpo. I malviventi sono riusciti a disattivare l’allarme e arrivare alla cassaforte che hanno caricato in auto prima di fuggire.

La dinamica e le indagini sono in carico ai carabinieri che hanno raccolto la denuncia. Dei vicini di casa, solo uno sembra aver visto un movimento sospetto nell’auto che faceva retromarcia, ma senza capire che potesse trattarsi di un furto. Dai gruppi di controllo di vicinato era stato diffuso, nelle ore precedenti, l’avviso relativo a un’auto che aveva commesso furti nel territorio piacentino e che in quelle ore era probabilmente presente a Vigolzone.