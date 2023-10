Ciclista investito in viale Beverora: al Pronto soccorso con traumi a testa e spalla

Un ciclista che stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali in viale Beverora, a Piacenza, è stato investito da un’auto che proveniva dalla rotatoria all’incrocio con via Palmerio.

L’uomo è stato scaraventato a diversi metri di distanza, l’impatto con l’asfalto è stato particolarmente violento. Sul posto sono presto arrivati i soccorsi, che lo hanno portato al pronto soccorso con forti traumi alla testa e a una spalla.

Sul posto per i rilievi la polizia locale, i carabinieri hanno regolato il traffico.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà