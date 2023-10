Due dipinti di Foppiani sequestrati dai carabinieri: dubbi sull’attribuzione

Due dipinti del maestro Gustavo Foppiani sono stati sequestrati dai carabinieri del nucleo tutela patrimoni artistico di Bologna alla galleria Mazzoni di via Romagnosi nella mattinata di lunedì. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione dell’Archivio Foppiani, che chiedeva una verifica su alcune opere d’arte del pittore piacentino. I dipinti in questione sono: “Lungo la costa algerina”, misure 50 per 70 risalente al 1970 e “La regina di Saba” misure 50 per 70. Entrambi i dipinti recano la firma di Gustavo Foppiani. I carabinieri hanno così sequestrato queste opere perché ritenute di dubbia genuinità circa l’attribuzione. Per i carabinieri si ipotizza quindi il reato a cario di ignoti di contraffazione di opere d’arte. Il valore di entrambi i dipinti ammonta a circa 10 mila euro.

“Sono 45 anni che mi occupo di quadri e ho investito molto in Gustavo Foppiani perché è un pittore in cui credo – spiega Enrico Mazzoni – qualche tempo fa è venuta qui in galleria una signora che ha chiesto di vedere e se possibile di fotografare i Foppiani, l’ho lasciato fare. Mi ha detto che si sarebbe fatto sentire e invece non l’ho più visto. Lunedì però sono arrivati in galleria i carabinieri che sono stati gentilissimi. Hanno sequestrato due quadri perché non attribuiti con certezza all’artista”.