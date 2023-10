Statale 45, per il Comune di Rivergaro “serve la rotatoria tra Bellaria e Fontanamore”

Resta in bilico tra una bocciatura categorica e il “sì” condizionato da paletti rigidissimi la decisione del Comune di Rivergaro in merito all’approvazione o meno del progetto di variante alla Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca, dal costo di 200 milioni. In attesa della decisione finale (che sarà sabato mattina in consiglio comunale, alle ore 9), nell’ultima commissione consigliare l’amministrazione si è ricompattata con le tesi del comitato “Residenti Utenti Statale 45” che da tempo chiede di valutare un’alternativa meno impattante, meno costosa e ugualmente funzionale che possa evitare espropri e disagi agli abitanti.

L’idea dell’amministrazione comunale, espressa in commissione dal sindaco Andrea Albasi, è di arrivare in consiglio con una delibera che faccia propria la posizione del comitato e il cosiddetto dossier “Fantigrossi – Turati – Favalli” che sostiene un’alternativa al progetto. “Occorre tenere conto di questo documento, che andrà unito ad una precisa cronistoria delle posizioni che il Comune di Rivergaro ha tenuto in questa vicenda” le parole del primo cittadino. “Sicuramente, anche se nel progetto è esclusa, proporremo la realizzazione di una rotatoria tra Bellaria e Fontanamore: deve essere una priorità, a costo di vincolarci l’intera opera”.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ