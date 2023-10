Borgonovo, operativa la nuova mensa scolastica attesa dopo cinque anni

La nuova mensa scolastica per elementari e medie di Borgonovo è finalmente operativa. Dopo cinque anni di un sofferto iter, con lavori proseguiti al rallentatore anche a causa di una diatriba legale tra il Comune e il precedente affidatario del cantiere (poi sostituito in corsa), ora finalmente i bambini hanno iniziato a utilizzare i nuovi e moderni spazi.

Giovedì prossimo, alle 15,30, ci sarà un taglio del nastro con tutte le autorità durante il quale verranno illustrati i dettagli del progetto partito nel 2018 con la concessione di un finanziamento di ben un milione e 600mila euro da parte della Regione. Sistemati i bambini restano però ora le grane legali, i cui strascichi si protrarranno ancora per diverso tempo. Il precedente affidatario venne estromesso. Al suo posto subentò Edil Losa di Gragnano, che ha ultimato i lavori.

