Dopo l’incidente, donna prende il coltello e minaccia l’altro guidatore

Fanno un incidente, lei si altera e minaccia col coltello l’atro automobilista coinvolto. È accaduto nel tardo pomeriggio di martedì nei pressi di un bar nella zona di via Boselli. Protagonista della vicenda una donna ucraina quarantenne con precedenti penali, che dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale ha minacciato l’altro autista con il coltello.

La donna è stata rapidamente fermata dalla polizia, condotta in questura e denunciata. Sull’incidente stradale sono comunque in corso chiarimenti da parte della polizia per cercare di capire che cosa esattamente sia accaduto.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ