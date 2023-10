“Incidente d’auto alla figlia”, “Gas nell’acqua”: due truffe andate a vuoto in Valnure

Due tentativi di truffa, fortunatamente andati a vuoto, sono stati compiuti nei giorni scorsi nel territorio dell’Unione Valnure Valchero.

Il primo episodio è accaduto a Vigolzone. Due anziani hanno risposto a una telefonata di un presunto avvocato che asseriva che la figlia aveva causato un incidente stradale dove era rimasta ferita gravemente un’altra persona e si rendeva necessario provvedere al pagamento di una cauzione per evitare l’arresto. Il finto avvocato ha anche invitato la coppia ad andare in banca a ritirare subito la somma di denaro necessaria, tenendo impegnata la linea telefonica per impedire che potessero fare chiamate. Un altri figlio della coppia, però, si è accorto che stava accadendo qualcosa e si è recato a casa dei genitori, dove nei pressi ha notato una donna che alla sua vista si è allontanata velocemente. L’arrivo del figlio, che ha richiesto l’intervento della Polizia Locale per le attività d’indagine al fine di identificare i truffatori, ha così permesso che la truffa andasse a vuoto.

Il secondo episodio è accaduto a Podenzano, dove finti tecnici del gas sono entrati in una abitazione con la scusa di leggere i contatori. Hanno poi chiesto alla padrona di casa di aprire i rubinetti dell’acqua, e dopo aver spruzzavano una sostanza hanno cercato di convincere la donna che nelle condutture dell’acqua si erano mescolati gas a causa della rottura di una tubazione nelle vicinanze. Hanno poi chiesto di mettere subito i telefoni in frigorifero ma la donna, che aveva intuito la truffa, ha chiamato la figlia che si trovava al piano di sopra. A quel punto i truffatori si sono allontanatiriuscendo comunque a mettere a soqquadro la camera da letto, senza trovare nulla di valore.

La Polizia Locale ha iniziato le indagini per identificare i colpevoli grazie anche ad indicazioni fornite sulla persona e sul tipo di auto che era stata utilizzata per commettere il tentativo di truffa.