Va a fare la spesa, inveisce contro il cassiere e distrugge i fiori esposti: denunciato

Un uomo dopo aver fatto spesa all’Esselunga di via Conciliazione è andato in escandescenze. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, a Piacenza. Secondo una prima ricostruzione il cliente avrebbe prima inveito contro un cassiere e poi se la sarebbe presa con le piante e i fiori in esposizione all’interno del supermercato. Il valore del danno ammonta a 500 euro.

Sono state quindi allertate le forze dell’ordine e in pochi minuti è arrivato sul posto un equipaggio della Polizia di Stato. L’uomo è stato denunciato.