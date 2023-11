Trasportava 43 chili di cocaina. In carcere imprenditore albanese

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Piacenza per una condanna definitiva a dieci anni di reclusione, un cittadino albanese residente a Forlì, considerato un vero e proprio “narcotrafficante” con rapporti con l’estero. L’uomo, un imprenditore albanese attivo nel settore dell’autotrasporto, era stato arrestato a dicembre del 2020 dalla squadra Mobile della Questura di Forlì, con l’ausilio della squadra Mobile di Piacenza, in quanto trovato in possesso di oltre 43 chili di cocaina, nascosti in un vano occulto ricavato all’interno di un camion.

Il sequestro, avvenuto materialmente in Romagna, ha consentito di far luce su una organizzazione criminale transnazionale dedicata al trasporto di sostanze stupefacenti con base logistica e sede di copertura proprio in provincia di Forlì, organizzazione che è stata disarticolata la scorsa estate. All’esito delle varie fasi processuali, l’imprenditore albanese, che aveva optato per il rito abbreviato, è stato condannato ad una pena definitiva di dieci anni di reclusione. Nella giornata di ieri è stato rintracciato dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Forlì e condotto presso il carcere cittadino.