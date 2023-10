Tour de France 2024, la tappa piacentina presentata oggi a Parigi: “Sogno che si avvera”

Con i suoi 229 chilometri, la tappa da Piacenza a Torino – in programma il 1° luglio 2024 – sarà la più lunga tra quelle italiane di tutto il Tour de France 2024. Per la prima volta nella sua storia, l’anno prossimo la più importante competizione ciclistica e tra i primi tre eventi sportivi al mondo, sceglie l’Italia, con la Grande Partenza da Firenze e dell’Emilia-Romagna: il Grand Départ Florence Emilia-Romagna. Un appuntamento di straordinario rilievo, al centro oggi della presentazione ufficiale a Parigi da parte di Christian Prudhomme, direttore del Tour.

Presenti il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e l’assessore al marketing Simone Fornasari, al fianco del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. “Siamo pronti ad accogliere il Tour de France, un’opportunità per l’Italia, frutto di un eccezionale lavoro di squadra tra Istituzioni nazionali e territori lungo tre anni – ha detto Bonaccini -. Parlo a nome della mia Regione e di tutti loro: ringrazio il sindaco Nardella, il sindaco Lo Russo e il presidente, perché insieme abbiamo fatto l’impresa, quella di portare il Tour de France in Italia, di portarlo sulle nostre strade e nelle nostre comunità. Un sogno che si avvera”.

“Un sogno che si avvera” ha commentato Tarasconi al termine della cerimonia di presentazione ufficiale del Tour de France 2024. “Siamo nel pieno di una serie di eventi che dimostrano quanto sia importante questa manifestazione sportiva per Parigi e per tutta la Francia” ha aggiunto il sindaco. “Sto partecipando a riunioni tecniche e operative ormai da tempo – ha detto l’assessore Fornasari – e stiamo mettendo a punto una serie di iniziative con le quali intendiamo, come amministrazione comunale, cogliere al meglio questa imperdibile vetrina sul mondo. I migliori ciclisti in assoluto attraverseranno le vie della nostra città, passeranno di fianco ai nostri monumenti prima di lanciarsi nella corsa vera e propria che li porterà a Torino, e tutto questo lo faranno con gli occhi di tutto il mondo puntati addosso. Ci stiamo preparando al meglio: sarà un evento straordinario, senza precedenti”.

Il conto alla rovescia è dunque iniziato. A cento anni esatti dalla vittoria di Ottavio Bottecchia, primo italiano a conquistare il podio del Tour nel 1924, la 111esima edizione della Grande Boucle renderà omaggio – dal 29 giugno al 1° luglio 2024- alla storia, all’arte, al paesaggio italiani. E l’Emilia-Romagna con un ruolo primario, con decine di località che saranno attraversate dalla carovana gialla, nelle province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, Bologna e Piacenza, in un territorio in cui il ciclismo vanta grandissime tradizioni e radici popolari.