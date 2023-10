Anziana compra una rosa da un venditore ambulante e viene derubata di 200 euro

Una persona anziana è rimasta ancora una volta “vittima” della propria generosità.

È accaduto ieri mattina nella zona di Barriera Torino, a Piacenza: una pensionata piacentina ha ceduto alle lunghe insistenze di un venditore abusivo di fiori, comprando una rosa per un euro. Ma lo straniero, forse utilizzando anche uno spray, è riuscito a stordire la donna e a derubarla di tutto quello che aveva nel portafoglio: 200 euro.

L’anziana, 84 anni, doveva andare in ospedale per alcune visite. Era con il figlio, che si era assentato per poco, il tempo di andare a pagare il parchimetro e prendere il biglietto.

Al ritorno, ha trovato la madre con in mano una rosa: sul momento l’anziana era intorpidita e non riusciva a ricordare bene cosa fosse accaduto. Quindi la scoperta del furto di tutto quanto aveva nel portafoglio, soldi che servivano per pagare le spese della mattinata.

