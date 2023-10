Ex clinica Belvedere, da dicembre la demolizione. Due anni per i lavori da 11 milioni

Inizieranno tra la fine dell’anno e gennaio i lavori di demolizione dell’ex clinica Belvedere di via Gadolini. Dopo aver ospitato a lungo una casa di cura privata ed essere stata poi sede di reparti sanitari pubblici come geriatria e dermatologia, la struttura era abbandonata dal 2009. A distanza di 14 anni inizia dunque a prendere forma il futuro di un edificio divenuto cruciale nei piani dell’Ausl di Piacenza, proprietaria dell’immobile: l’azienda conta infatti di realizzare in quel sito una Casa della Comunità al piano terra e un Osco (ospedale di comunità) al primo piano.

L’intervento ha potuto beneficiare di un doppio finanziamento Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per un totale complessivo di 11.233.000 euro: 6.208.000 euro per la Casa della Comunità (una delle sei previste dall’Ausl sul territorio provinciale) e 5.025.000 euro per l’Osco.

Ad aggiudicarsi l’appalto integrato di Invitalia è stata la ditta bolognese Cea, cooperativa edile dell’Appennino, consorziata di Conscoop, con cui l’Ausl ha siglato un contratto che prevede la fine dei lavori entro il 31 dicembre 2025.

La notizia dell’imminente avvio delle opere di demolizione era iniziata a circolare nelle scorse settimane spargendosi anche negli ambienti dei professionisti, in particolare gli architetti. Tra questi non tutti hanno accolto con favore la decisione di demolire.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’