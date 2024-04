Ex clinica Belvedere: completata la demolizione, nuova struttura entro il 2025

E’ terminata la demolizione dell’ex clinica Belvedere di Piacenza, in via Gadolini.

Un cumulo di macerie accanto a un cratere è quel che resta della struttura, abbandonata dal 2009, che in passato aveva ospitato una casa di cura privata e poi i reparti di geriatria e dermatologia dell’Azienda sanitaria. A breve partiranno i lavori di costruzione di un nuovo edificio.

IL FUTURO DELL’EX CLINICA BELVEDERE DI PIACENZA

L’Ausl, proprietaria dell’area, conta di realizzare una Casa della comunità al piano terra e un Osco (ospedale di comunità) al primo piano.

L’intervento ha potuto beneficiare di un doppio finanziamento Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per un totale complessivo di 11.233.000 euro: 6.208.000 euro per la Casa della comunità (una delle sei previste dall’Ausl sul territorio provinciale) e 5.025.000 euro per l’Osco.

Ad aggiudicarsi l’appalto integrato di Invitalia è stata la ditta bolognese Cea, cooperativa edile dell’Appennino, consorziata di Conscoop, con cui l’Ausl ha siglato un contratto che prevede la fine dei lavori entro il 31 dicembre 2025.