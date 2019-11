Ex clinica Belvedere, operai all’opera: sarà rimosso tutto il materiale in amianto della struttura

Via l’amianto dall’ex clinica Belvedere di via Gadolini. Nell’edificio di proprietà dell’Ausl da alcuni giorni sono iniziate le opere di rimozione e smaltimento delle lastre contenenti il pericoloso materiale. Ponteggi, gru e un brulicare di operai che non si osservava da dieci anni, dal 2009, da quando cioè l’edificio è stato abbandonato dopo aver ospitato a lungo una casa di cura privata, poi sede di reparti sanitari pubblici come la geriatria e la dermatologia.

