Il caso dei mobili per i vigili: “Chi li ha comprati?”. Intesa con la minoranza sul Dup

“Una grande prova di collaborazione con il consiglio comunale”, l’ha definita il sindaco Katia Tarasconi rivolgendosi alla propria maggioranza. “Insieme – ha aggiunto – abbiamo deciso una linea di apertura”. Tradotto: nell’aula di palazzo Mercanti, oggi, il centrosinistra ha accolto e approvato gli ordini del giorno presentati dalla minoranza rispetto al Documento unico di programmazione (Dup) dell’amministrazione, cioè il principale strumento per la guida strategica e operativa del Comune.

La seduta – che si è aperta con un momento di cordoglio per il fondatore di Assofa ed ex parlamentare Giancarlo Bianchini, scomparso nei giorni scorsi – ha passato in esame dieci ordini del giorno.

“CHI HA COMPRATO QUEI MOBILI?” – Durante il dibattito però, al netto dei vari punti programmatici affrontati dall’aula, è emersa una frattura significativa tra il sindaco e il comandante della polizia locale Mirko Mussi. A rilevarla è stato Luigi Rabuffi (ApP): “L’amministrazione comunale ha chiuso la stazione distaccata in piazzetta Pescheria, eppure gli uffici hanno provveduto all’acquisto di nuovi mobili destinati agli agenti proprio in quei locali, per una spesa complessiva di circa 12mila euro. Perché?”. Tarasconi ha risposto che “l’acquisto degli arredi in piazzetta Pescheria l’ho appreso solo dopo, senza esserne informata, e ho chiesto un chiarimento al comandante. I mobili non saranno comprati. La chiusura della stazione è confermata dalla volontà di mantenere le pattuglie sulle strade”. Dall’opposizione, Stefano Cugini (ApP) ha evidenziato che “è una situazione grave”, in quanto “il sindaco aveva detto con chiarezza che la stazione di piazzetta Pescheria non è ritenuta utile”. Anche l’ex sindaco Patrizia Barbieri (centrodestra) ha sottolineato che “in un mondo normale non è ammissibile che un dirigente possa impegnare una spesa economica scollegata dalla volontà dell’amministrazione”.

“ALLOGGI INNOVATIVI PER DISABILI” – Tornando al Dup, il gruppo civico di Barbieri-Liberi ha chiesto alla giunta Tarasconi di “proseguire il percorso di collaborazione con Lepida, società in house della Regione Emilia-Romagna, per ristrutturare alcuni appartamenti destinati alla vita autonoma dei ragazzi disabili – ha spiegato la prima firmataria Federica Sgorbati – anche attraverso l’installazione di sensori tecnologici ad hoc all’interno degli alloggi”. L’assessore ai servizi sociali Nicoletta Corvi ha ritenuto “accoglibile” l’ordine del giorno del centrodestra, pur con una lieve limatura sul perimetro di coinvolgimento di Lepida.

“PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLE SCUOLE” – Nicola Domeneghetti (Fratelli d’Italia) ha presentato un ordine del giorno per proporre la “riqualificazione degli edifici scolastici verso una totale autonomia energetica con i pannelli fotovoltaici, così da porre rimedio all’abbassamento delle temperature nelle aule“. Ma l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni ha ribattuto che “l’autonomia energetica non è sempre possibile, di certo però ogni intervento di riqualificazione tiene conto di questa necessità”. Il punto è stato approvato dall’aula, tuttavia con un emendamento per ridimensionare l’impegno dell’ente dall’autonomia energetica all’efficientamento degli impianti. L’amministrazione, inoltre, ha garantito anche una valutazione sulla ventilazione meccanica controllata nei plessi didattici, un sistema che garantisce un ricambio costante dell’aria negli ambienti con un consumo energetico contenuto.

“PARCHEGGI E VERDE NELL’EX ACNA” – “Rendere l’area ex Acna un sito per parcheggi con alberature e verde attrezzato”. Così, dai banchi della minoranza, Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi) ha preso la parola sull’enorme terreno nella zona di via Tramello, occupato fino agli anni Settanta da un colorificio. “L’ex giunta Barbieri aveva ottenuto circa nove milioni di euro per la bonifica dell’area – ha aggiunto Trespidi – adesso la destinazione ad uso di posti auto sarebbe utile in supporto al vicino ospedale di Piacenza e all’asse commerciale di via Taverna”. L’assessore all’urbanistica Adriana Fantini ha espresso un parere favorevole alla proposta dell’opposizione: “Si tratta della stessa prospettiva già prevista dall’amministrazione. Preciso però che è in corso una ricognizione sul verde attrezzato per capire le esigenze del tessuto urbano, occorrerà quindi definire successivamente le esigenze reali nell’ex Acna in termini di giochi per i bambini o infrastrutture per lo sport”. Il capogruppo del Pd Andrea Fossati ha confermato che “l’area è strategica per i posti auto”. L’ordine del giorno del centrodestra ha incassato il via libera del consiglio comunale.

“STOP ALL’AMIANTO” – Ok in aula anche alla richiesta di Gloria Zanardi (Fratelli d’Italia) di impegnare l’ente pubblico nella lotta all’amianto in città “per assicurare uno sviluppo sostenibile e la salute della collettività”.

“SERVE UNA NUOVA AREA CAMPER” – Da parte di Sara Soresi (Fratelli d’Italia), poi, un’esortazione a “realizzare una nuova area camper a Piacenza” che potrebbe “generare anche un importante indotto per le attività commerciali”. Parere positivo dell’assessore Bongiorni, via libera all’ordine del giorno.

“POLIZIA LOCALE NELL’EX CASERMA” – “Costruire una nuova sede della polizia locale di Piacenza nell’ex caserma dei vigili del fuoco in viale Dante”: è la sintesi dell’ordine del giorno al Dup presentato da Luigi Rabuffi (ApP). Il sindaco Katia Tarasconi ha condiviso che “l’esigenza di una sede unica è evidente e annosa”.

“VERTIPORTO PER LE MERCI” – L’assessore Fantini – sollecitata da un intervento di Cugini – ha difeso “la prospettiva concreta e sostenibile di realizzare un vertiporto, in modo graduale, finalizzato anzitutto al trasporto delle merci”. Si tratta cioè di un’infrastruttura di mobilità urbana ideata per far atterrare in verticale tutto ciò che vola, come i droni e gli aerotaxi.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: