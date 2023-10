Già voglia di Natale. Ecco le luci a Rivergaro e Vigolzone. “Ditte con troppe richieste”

A 60 giorni di distanza, si respira già un’irrefrenabile voglia di Natale. Rivergaro e Vigolzone si sono già messi avanti e le luminarie natalizie sono state quasi tutte installate nelle ultime ore, anche se, ovviamente, saranno accese poi come da tradizione a dicembre.

Spiega l’assessore di Rivergaro Andrea Gatti: “Richiedere l’installazione a novembre non avrebbe garantito l’accensione in tempo per l’8 dicembre, viste le tante richieste ricevute dalla ditta. Ora manca ancora l’albero alto 7 metri”. Quest’anno – sveliamo l’anteprima – la sorpresa in piazza Paolo sarà un tetto di luci che avvolgerà il cuore del paese.

Anche a Vigolzone si può già sbirciare qualche anteprima, in attesa degli addobbi dell’albero in piazza Serena: “Abbiamo voluto installare luci in tutta la via centrale, ma un’attenzione particolare va anche a tutte le sette frazioni, perché ogni borgo possa avere il suo augurio di “buone feste” e una calda atmosfera”, precisa l’assessore di Vigolzone Giulio Borlenghi.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ