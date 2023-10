Scontro lungo la via Emilia a Cadeo: tre feriti, due di loro finiscono all’ospedale

È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 8.15 di stamattina lungo la via Emilia tra Roveleto e Cadeo.

Per cause ancora da accertare un’auto e un furgone si sono scontrati, coinvolgendo anche una terza vettura: a causa dell’impatto tre persone sono riamaste ferite, due di queste in modo serio. A trasportarle all’ospedale (fortunatamente non in pericolo di vita) ci hanno pensato i sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Fiorenzuola e ai carabinieri. Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata, la via Emilia è rimasta chiusa e successivamente riaperta al transito.