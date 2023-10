Ferì il convivente alla testa con un cavatappi: assolta in tribunale 42enne piacentina

Accusata di tentato omicidio nei confronti del convivente per avergli provocato lesioni alla testa conficcandogli un cavatappi, una piacentina di 42 anni è stata assolta l’altro giorno in tribunale perché incapace d’intendere e di volere al momento del fatto. La perizia presentata dalla difesa aveva diagnosticato per l’imputata un vizio totale di mente e il giudice ha disposto per la donna la libertà vigilata per diciotto mesi e una serie di terapie con il servizio psichiatrico dell’ospedale di Piacenza. Il giudice ha poi proibito all’imputata l’assunzione di droghe o alcolici e di non cambiare il suo domicilio nella nostra città.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ