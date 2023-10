Rider investito da un’auto in stazione. Ferito dopo il balzo di dieci metri sulla sua bici

Sono le 20. La stazione è un via vai di fattorini per la consegna di cibo a domicilio, con i loro zaini sulle spalle, sono tanti in giro. Uno di loro attraversa in bici sulle strisce il dosso in piazzale Marconi: dalla zona del Grattacielo dei Mille procede verso la stazione.

Ma nel giro di pochi secondi vola in alto, cade a terra, la bici scivola dritta per dieci metri, finisce contro la fermata dell’autobus, lo zaino ora è a terra, poco distante. Sul posto corrono i militi della Croce rossa per aiutarlo, lo portano in ospedale a Piacenza; i rilievi sono affidati agli agenti di Polizia locale, che hanno ascoltato i testimoni in attesa di cercare nei filmati delle telecamere la targa dell’automobilista che avrebbe urtato il rider.

“L’automobilista non si è fermato ed è andato avanti, lo abbiamo inseguito in auto, siamo arrivati fino alle porte di Borgotrebbia poi lo abbiamo perso, era un’auto grigia”, hanno riferito alcuni tra i presenti.

Poco dopo si è fatto avanti un automobilista, non di Piacenza, che ha spiegato di aver visto il rider cadere ma che non pensava di essere stato lui la causa. Tornando indietro ha visto le ambulanze – ha detto – e gli è venuto il dubbio di averlo urtato, quindi si è fermato per far controllare la sua auto dagli agenti. Era in effetti lui.