Anche il Trebbia si ingrossa: sacchi, paratie e protezione civile in campo a Rivergaro

Fiumi in piena e maltempo. Anche il Trebbia si sta ingrossando a Rivergaro, perciò stamattina – a fronte delle criticità registrate in altre zone della provincia – l’amministrazione comunale ha provveduto alla chiusura degli accessi alle rive. Sono state inoltre disposte misure di sicurezza con sacchi e paratie per tutelare l’abitato. In campo i volontari di Croce Rossa e Protezione civile.

