Il Comune di Piacenza: “Non avvicinatevi agli argini e alle aree golenali”

L’allerta meteo della giornata di oggi riguarda anche il comune di Piacenza. L’amministrazione comunale scrive: “E’ prevista una piena del fiume Nure che potrebbe provocare una esondazione nelle zone golenali o limitrofe del territorio comunale di Piacenza in breve tempo. Siete invitati a mantenervi aggiornati sull’evoluzione meteorologica e sull’allerta in atto attraverso i mezzi di informazione, a non avvicinarvi agli argini dei corsi d’acqua o nelle aree golenali del Po, del Trebbia e del Nure e, nel caso, ad applicare le misure specifiche di autoprotezione, consultabili anche sul sito del Comune di Piacenza, sezione Protezione Civile”.

