Castello: asfalto nuovo per la ciclabile della logistica. In arrivo l’illuminazione

A giorni partiranno i lavori per riasfaltare la pista ciclopedonale della logistica di Castel San Giovanni, oggi costellata di crepe larghe quanto la suola di una scarpa. Verranno posizionate ulteriori telecamere e nei prossimi mesi il tragitto verrà illuminato. Nel frattempo il 2 novembre si attende l’incontro definitivo con Ferrovie prima di poter dar finalmente il via all’operatività dello scalo ferroviario all’interno del polo logistico castellano. Sono alcuni dei punti emersi durante l’incontro che a Castello ha riunito operatori della logistica, amministratori comunali e provinciali e sindacati. Al tavolo ha partecipato anche Tempi Agenzia visto che uno dei temi in discussione è stato il trasporto in sicurezza dei lavoratori.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’