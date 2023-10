Scontro tra auto e camion a San Nazzaro: conducente liberato dai pompieri

Scontro tra un’auto e un camion a San Nazzaro di Monticelli. L’incidente si è verificato stamattina nella zona di via Circonvallazione Nuova. I due conducenti – di cui uno rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo ribaltato – sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Piacenza. Non si trovano in condizioni gravi. Le dinamiche sono al vaglio delle forze dell’ordine.

