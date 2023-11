Roncaglia, cittadini preoccupati: “Liberare il canale Riello dal legname”

Nel canale è rimasta poca acqua ma tantissimo legname, come evidenziano le foto. Siamo a Roncaglia e quello nelle immagini è il canale Riello che preoccupa gli abitanti della zona. I residenti ricordano come nel 2015, il canale esondò provocando l’allagamento dell’area circostante e delle abitazioni. La richiesta è quella di intervenire al più presto per la pulizia da legname e detriti che rischiano di creare un tappo verso il Nure in caso di nuove precipitazioni. La situazione dei canali a Roncaglia è stata riportata anche dal sindaco di Piacenza Katia Tarasconi all’incontro in prefettura nel quale era presente anche l’assessore regionale, Irene Priolo.

Oggi, mercoledì 1 novembre, è prevista una nuova allerta meteo di colore giallo nel territorio piacentino per temporali e frane in montagna e collina e piene dei fiumi e dei corsi d’acqua minori (in bassa collina e pianura).

“Per mercoledì 1 novembre – si legge nell’allerta – sono previste dal pomeriggio/sera condizioni favorevoli allo sviluppo di rovesci temporaleschi forti più probabili sul settore centro-occidentale ed in particolare lungo la fascia appenninica, dove saranno possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore, anche tenuto conto della saturazione dei versanti per effetto delle precipitazioni dei giorni precedenti. La criticità idraulica gialla è riferita al lento esaurimento delle piene sul settore occidentale, in particolare nei tratti arginati di Secchia e Parma, anche per il progressivo svuotamento della cassa di espansione del torrente Parma”.