Maxi rissa in via Manfredi, due condanne: cinque anni e 7 mesi e due anni

Per la maxi rissa al Movida di via Manfredi scatenatasi lo scorso anno, che secondo quanto emerso ieri in tribunale, aveva visto coinvolte addirittura 16 persone, un uomo è stato condannato a 5 anni e 7 mesi, mentre un altro a due anni di reclusione.

Gli imputati erano entrambi accusati di lesioni aggravate, uno anche di rapina di un cellulare che era sparito durante la zuffa.

La sentenza è stata pronunciata dal collegio giudicante presieduto da Stefano Brusati e dai giudici Alessandro Rago e Matilde Borgia. Pubblico ministero Matteo Centini.

Gli avvocati difensori Arianna Maggi e Anna Maria Fanzini avevano chiesto l’assoluzione per i loro assistiti.

L’avvocata Romina Cattivelli era invece parte civile per un giovane che aveva riportato serie ferite, addirittura con 145 gironi di prognosi.

