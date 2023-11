“Sub Tutela Dei”. Alla Cattolica la mostra dedicata al giudice Rosario Livatino

“La giustizia è necessaria, ma non sufficiente, e può e deve essere superata dalla legge della carità, che è la legge dell’amore, amore verso il prossimo e verso Dio”. La frase è del giudice Livatino ed è un’esemplare sintesi del modo in cui interpretò il suo essere uomo di legge: ucciso dalla Stidda il 21 settembre 1990 ad Agrigento e proclamato Beato il 9 maggio 2021 da Papa Francesco, il “giudice ragazzino” aveva una vera passione per l’uomo, che ben emerge nella mostra “Sub Tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino” che sarà inaugurata nell’Atrio d’onore del campus di Piacenza dell’Università Cattolica il prossimo 6 novembre alle ore 16, con l’incontro in Auditorium Mazzocchi “Il valore attuale della testimonianza del beato Rosario Livatino”.

Fortemente voluta a Piacenza dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza – Corso di laurea in Giurisprudenza, Doppia Laurea in Diritto e Economia, la mostra, presentata per la prima volta al Meeting di Rimini dello scorso anno nasce per far conoscere la figura attualissima di un uomo che ha vissuto in maniera seria l’ordinario, rendendolo straordinario. “Suddivisa in quattro sezioni, l’esibizione è articolata su pannelli con foto, video e documenti in cui vengono rappresentati i vari momenti della vita del giovane magistrato, incluso il giorno dell’agguato e della sua uccisione” spiega Claudio Frigeni, ordinario di Diritto Commerciale e tra i promotori dell’iniziativa a Piacenza.

“Una testimonianza di fede e giustizia che ha molto da dire ancora oggi a tutti noi, e in particolare a chi lavora nel mondo del diritto: per questo sono felice che i nostri studenti di Giurisprudenza si siano preparati con l’aiuto dei curatori della mostra per guidare i visitatori nell’approfondimento di questo percorso che rimarrà aperto al pubblico fino al 17 novembre”. Dopo l’incontro di presentazione del 6 novembre, sono in programma altri due appuntamenti per riflettere sulla figura del beato: il 15 novembre, dalle ore 17.00, presso la Sala Convegni Piana del campus di Piacenza si terrà la tavola rotonda tra giuristi Rosario Livatino: l’attualità di una testimonianza per il mondo del diritto, mentre il 16 novembre dalle ore 11.00 presso l’Auditorium Mazzocchi si terrà un incontro per far conoscere la figura del giudice anche alle generazioni più giovani, con l’invito alle scuole superiori.