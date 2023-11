Borgonovo festeggia il vino nuovo: 13mila euro dalla Cantina Valtidone a 14 scuole

A Borgonovo è il giorno del vino nuovo. Negli spazi di Cantina Valtidone sono state stappate le prime bottiglie del novello Picchio Rosso, frutto del lavoro degli oltre 200 soci viticoltori. La festa però non è per i soli soci. È la festa di tutti, a partire dalle centinaia di alunni e studenti che la Cantina ha omaggiato con una pioggia di premi per aver creato bellissime mascotte, simbolo del lavoro e dei valori rappresentati da un bicchiere di vino.

Tra i cinquanta elaborati ad avere la meglio sono stati Lilly, Divino e Gogu, scelte quali mascotte ideali e frutto della creatività delle studentesse dell’Istituto Tecnico Economico di Borgonovo, degli alunni delle medie del Sant’Orsola di Piacenza e degli scolari di Portalbera di Stradella. Insieme a loro, i soci della Cantina hanno premiato, con oltre 13 mila euro, altre 11 scuole in arrivo da Piacenza, Lodi, Cremona, Pavia. “Avere la Cantina piena di ragazzi – ha detto il presidente Gianpaolo Fornasari – è motivo di fiducia e di orgoglio”. Testimonial del vino nuovo nel pomeriggio è stato il cantautore Francesco Baccini, protagonista del concerto che i soci della cooperativa vitivinicola hanno offerto al pubblico. Domani la festa prosegue con visite guidate, cabaret e taglio della torta nel pomeriggi. Il ricavato sarà devoluto ad Amop.