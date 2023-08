Pianello: il sindaco Fornasari va in vacanza, i ladri si intrufolano nella sua casa

La casa del sindaco di Pianello, Gianpaolo Fornasari, è finita nel mirino dei ladri. Due uomini, poche ore dopo che la famiglia era partita per le vacanze, si è introdotta in casa tentando di mettere a segno un colpo. Per fortuna l’entrata in funzione dell’allarme ha messo in fuga i malviventi, che hanno sottratto alcuni monili di famiglia. Un vicino di casa ha visto fuggire due persone. Il fatto è accaduto in pieno giorno. Avvisato il sindaco, appena arrivato nella località di villeggiatura, ha fatto subito rientro a casa.

La tempistica perfetta, guarda caso poche ore dopo che il sindaco e la sua famiglia avevano chiuso casa, non lascia dubbi al primo cittadino. “Sono convinto – dice – che a Pianello ci sia un basista. Qualcuno che vive tra noi e che avvisa del momento migliore in cui compiere questi furti”.

“Per fortuna – dice – i ladri non hanno portato via granché. Hanno aperto qualche cassetto e sottratto alcuni monili di modesto valore. Io da anni non tengo nulla in casa”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’