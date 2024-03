Due medaglie d’oro alla Cantina Valtidone dal Berliner Wine Trophy

Intensità aromatica e uva di Malvasia di Candia in purezza, sono i fattori che hanno convinto la giuria internazionale del Berliner Wine Trophy, i quali dopo aver degustato circa 7.000 vini provenienti da quaranta Paesi, hanno premiato ben due eccellenze di Cantina Val Tidone nell’edizione 2024.

Medaglia d’oro sia al 50 Vendemmie Colli Piacentini Malvasia DOC nella versione ferma, sia al Venus Malvasia dolce Spumante DOC. Inoltre, anche il Violetto Bonarda dolce frizzante DOC ha ottenuto una menzione nella “Category IV”, equivalente ad una medaglia d’argento.

Si tratta di premi prestigiosi, conferiti dal concorso di vino più influente in Germania e il più grande concorso internazionale di vino al mondo. “Il Berliner Wine Trophy soddisfa i più alti standard di qualità ed è senza dubbio una delle competizioni più importanti sulla scena vinicola”, spiega Edmund Diesler, Segretario generale della UIOE.

“Ritengo che valorizzare il potenziale territoriale di Cantina Val Tidone, riconoscere la ricchezza racchiusa nel lavoro dei soci viticoltori in vigna e apprezzare l’opera costante e professionale dei tecnici e cantinieri siano elementi fondamentali per poter raggiungere questi grandi risultati”, conclude il presidente di Cantina Val Tidone Gianpaolo Fornasari.