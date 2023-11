In sette anni donati 42 tandem alle associazioni. “Oggi ultima consegna”

Dopo sette anni di impegno, dedizione e chilometri macinati, il Tandem Volante si prende una pausa. Oggi, 4 novembre, l’ultima donazione a due associazioni di Cremona. Un progetto nato nel 2016 grazie a Diego e Cassandra e che ha permesso di aiutare persone in difficoltà “facendo sentire il vento che accarezza il viso”. Il Tandem Volante ha fatto tappa nel casalasco per donare quattro nuovissimi tandem, due all’Associazione Marcotti Osvaldo ONLUS che aiuta persone con SMA e due all’Associazione Stelle sulla Terra O.d.V. costituita da famiglie di bambini e ragazzi autistici. L’acquisto si è reso possibile grazie a “La Ciclo Pasgat” organizzata per raccogliere i fondi.

“Il tandem volante nasce dalla voglia di viaggiare in bici mia e di mia moglie Cassandra Poggioli – spiega Diego Guerriero. E abbiamo pensato al tandem per viaggiare in modo particolare e divertente. Dopo esserci conosciuti durante l’adunata nazionale degli alpini a Piacenza nel 2013, un anno dopo eravamo pronti al nostro primo cicloviaggio in tandem che ci ha permesso di conoscere Sardegna e Corsica. Nel 2015 abbiamo ripetuto l’esperienza partendo da Trieste e visitando la Croazia fino a Zara. L’alluvione del 2015 danneggia in modo marginale il nostro tandem e a dicembre dello stesso anno decidiamo di comprare il tandem MTB che tutt’ora usiamo e ci ha permesso di allargare i nostri percorsi anche dove l’asfalto non c’è. Nel 2016 ci chiediamo come, assieme, come possiamo fare del bene e la risposta arriva proprio dal nostro tandem. Ad aprile diamo la nostra disponibilità all’unione ciechi di Piacenza a far provare l’esperienza del pedalare insieme ai loro iscritti non vedenti o ipovedenti. E’ cosi che conosciamo Olimpia, Susanna, Filippo Adulto e Filippo Bambino. Proprio da quest’ultimo scaturisce la scintilla del progetto sociale. Ma l’avvio al tutto ce lo danno gli amici di Energetica, Rosita e Gaetano, che iniziando a organizzare eventi per parlare di bici e viaggi ci permettono di dare input a una raccolta fondi per comprare quelli che poi chiameremo Tandem Volanti. Ad oggi nel abbiamo donati 42, di cui 2 all’estero”.

Tandem che sono sempre stati destinati alla donazione ad associazioni che si occupano di disabilità, per permettere a più persone possibili di provare questa esperienza (sia a una persona normodotata di proporsi come guidatore, sia a una persona disabile di pedalare in sicurezza).