La solidarietà del “Tandem volante” arriva in Sardegna: una consegna a Orosei

È la coppia del tandem. Del tandem volante. In sei anni Diego Guerriero e Cassandra Poggioli hanno donato ben 35 tandem a diverse realtà di tutta Italia grazie al loro progetto “Tandem Volante”: l’ultimo lo hanno guidato fino in Sardegna e per la precisione a Orosei con l’obiettivo di consegnarlo direttamente a Speedy Sport, realtà che si occupa di integrare ragazzi con problemi psichiatrici attraverso gare sportive.

La consegna si è svolta nei giorni scorsi ed è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione di un artigiano di Nuoro che ha aderito al progetto di Diego e Cassandra.

“Si chiama Marco Seddone, più conosciuto come Woodyman – spiega Diego – ed è un artigiano che ci ha conosciuto attraverso la pagina Facebook del Tandem Volante. Dato che quest’anno a causa della pandemia ci è stato praticamente impossibile organizzare delle iniziative e degli eventi per raccogliere fondi per i tandem, Marco ha pensato di costruire una scacchiera e di devolvere il ricavato al nostro progetto: con i suoi fondi e quelli raccolti attraverso il viaggio che ho compiuto pochi mesi fa a Capo Nord, siamo riusciti a prendere il tandem che abbiamo consegnato a Speedy Sport. Siamo scesi direttamente, Cassandra e io, a Orosei per portarlo”.