Incidente nella notte a Nibbiano, motociclista trasportato all’ospedale

Dopo le 23 di ieri, lunedì 6 novembre, un uomo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della propria moto ed è uscito fuori strada. È accaduto a Nibbiano, in via Circonvallazione lungo la statale 412.

Il motociclista ha riportato diverse ferite e contusioni. Sul posto sono intervenute la Croce rossa di Pianello e l’auto infermieristica di Castel San Giovanni. L’uomo non era in pericolo di vita, ma è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza.