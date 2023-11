Picchia prima la compagna e poi il cugino: arrestato, ma torna subito libero

Prima il litigio, poi le botte alla compagna e al cugino, infine l’arresto per resistenza a Pubblico ufficiale. Un uomo di origine nordafricana, su cui attualmente grava la misura cautelare dell’obbligo di firma, è stato protagonista di ben tre episodi violenti nel corso della stessa mattina.

Alle 5 del mattino di domenica l’uomo avrebbe partecipato a una lite con toni accesi in via Santa Franca. Due ore dopo, invece, è arrivata una richiesta d’intervento alla sala operativa della Questura di Piacenza per un’aggressione violenta lungo lo stradone Farnese tra due presunti fidanzati. La ragazza ha dichiarato di aver subito diverse percosse e di essere stata colpita al volto dall’uomo; la stessa dopo aver ricevuto le cure del caso riportava diversi giorni di prognosi. Verso le 11.45 la sala operativa ha inviato le Volanti in via Montagnola per la segnalazione di una lite domestica.

Giunti sul posto, gli operatori della Polizia di Stato, dopo aver accertato quanto accaduto grazie anche alle testimonianze dei presenti, hanno intercettato l’uomo segnalato in via delle Benedettine a pochi metri dal luogo dell’aggressione. Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118 che, dopo aver trovato il cugino dell’uomo riverso a terra con una ferita alla testa ne ha disposto il trasferimento all’ospedale.

Nel frattempo il nordafricano avrebbe minacciato gli agenti armato di rasoio. Dopo essere stato bloccato, l’uomo è stato portato in questura dove ha continuato a inveire contro le forze dell’ordine. Nella mattina di ieri l’udienza di convalida ha determinato la misura cautelare dell’obbligo di firma.