In quattro mesi, nove minori non accompagnati affidati al distretto di Ponente

Da luglio ad oggi sono già nove i minori, provenienti perlopiù da sbarchi, che sono stati assegnati dalla Prefettura al distretto di Ponente (21 comuni da Zerba a Castel San Giovanni). Di questi minori non accompagnati, due sono scappati dai centri dove erano stati accolti. Di loro non si sa nulla. Se ne sono andati chissà dove, in cerca di fortuna.

Altri tre sono stati accolti nel Cas (Centro accoglienza straordinario) di Calendasco. Altri tre si trovano in un Cas a Fiorenzuola e un altro è stato accolto in una comunità per minori. Ne hanno discusso i sindaci del distretto di Ponente, su cui la questione minori iniziare a “premere” per i risvolti economici, ma anche sociali ed umani, che la questione porta con sé.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ