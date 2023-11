Fa bloccare i truffatori tenendoli 4 ore al telefono. Sessantenne sventa il raggiro

Li ha tenuti al telefono per quattro ore e mezza e così una sessantenne piacentina è passata da potenziale vittima a “regista” della cattura di due truffatori.

Sono le 11 di mercoledì mattina. Squilla il telefono di casa. Il copione è lo stesso purtroppo già sentito troppe volte: dall’altra parte della cornetta c’è una signora gentile che si spaccia per una cara amica e finge di aver avuto un gravissimo incidente per il quale le servono 25mila euro.

La puzza di bruciato, la piacentina, inizia già a sentirla: inizia a fare domande, poi quando si sente dire che l’incidente era accaduto in via “Petro Cella”, anziché “Pietro Cella”, non ha più remore. Si chiude sul balcone con una scusa e con il cellulare contatta il 112, che da questo momento in poi la guida per tendere una trappola alla finta amica e al sedicente notaio Luca De Angelis, che le parla al telefono fisso chiedendole banconote e oro.

La donna ha aspettato sotto casa nei pressi di via Boselli con i (finti) soldi i truffatori, circondata da carabinieri in borghese, che hanno poi fermato i due, provenienti dal Piemonte.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ