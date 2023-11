Peste suina, Donini: “Mettere in campo tutti gli strumenti straordinari”

“Non ci può essere un atteggiamento di sufficienza e superficialità rispetto al tema dalla peste suina, che rischia di mettere in grave difficoltà un settore importante come quello legato alle carni”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, a proposito del primo caso di peste suina individuato in Val Trebbia nel Piacentino e che riguarderebbe un cinghiale.

“Come regioni, in particolare l’Emilia-Romagna e la Lombardia, siamo ad evidenziare delle possibili soluzioni per quello che ci compete, ma c’è un’autorità commissariale e ci rimettiamo a quello che il commissario intende svolgere”. “Siamo a disposizione, lo abbiamo sempre detto – aggiunge Donini – credo che nei prossimi giorni ci incontreremo. Mi auguro che si mettano in campo tutti gli strumenti straordinari che un commissario può mettere per arginare il fenomeno”.