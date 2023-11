La storia di Torrio di Sotto e il panorama dal Roncalla. Stasera “Sentieri Piacentini”

Torrio e la sua storia saranno protagonisti della quarta puntata di “Sentieri Piacentini” in onda questa sera su Telelibertà. Roberto Salini ci accompagna in un vero e proprio salto nella storia di Torrio di Sotto, spiegando le cause del suo abbandono mentre passeggia tra le vie del borgo. E poi via verso il monte Roncalla, la cima più alta del contrafforte che divide la Val d’Aveto dalla Val Nure, raggiunto lungo un adrenalinico sentiero.

La visita del Groppo Rosso immerso tra le nubi è la ciliegina sulla torta di questo giro tra storia e natura. Appuntamento quindi a stasera sul canale 76 di Telelibertà, a partire dalle 20.30. Tutte le puntate della terza stagione di “Sentieri Piacentini” sono disponibili anche on demand sul sito teleliberta.tv.