Lugagnano, caprioli in strada: due incidenti. lllesi i conducenti, danni alle auto

Nel pomeriggio di venerdì, 10 novembre, lungo la provinciale che porta a Tabiano di Lugagnano, problemi per due automobilisti a causa della presenza di alcuni caprioli che attraversano la strada. Il primo incidente si è verificato intorno alle 15.30, un esemplare adulto ha improvvisamente attraversato la carreggiata mentre sopraggiungeva una vettura condotta da una donna di 56 anni. L’impatto è stato inevitabile e particolarmente violento. L’animale selvatico è stato centrato in pieno e poco dopo, ferito, è scappato nei campi. Illesa per fortuna la donna che era alla guida dell’auto, che però ha rimediato un forte spavento. Particolarmente danneggiata la carrozzeria della vettura. Sul posto è giunta la pattuglia di Morfasso, che ha provveduto ai rilievi di legge.

Due ore dopo, intorno alle 17.30, sulla stessa provinciale altro analogo incidente. Un giovane di 22 anni alla guida della propria autovettura ha investito un altro esemplare di capriolo che improvvisamente ha attraversato la strada. Anche stavolta l’animale ferito è scappato nei campi circostanti. Sul posto è stata inviata la stessa pattuglia dei carabinieri di Morfasso che ha provveduto a rilevare il sinistro. Danni alla carrozzeria dell’auto e nessuna ferita per il conducente.