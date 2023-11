Unione Valnure Valchero: 27 denunce nel 2023 per guida senza patente

Una donna è stata denunciata per favoreggiamento dalla polizia locale dell’Unione Valnure Valchero con l’accusa di essersi dichiarata conducente di un’auto che aveva provocato un incidente tra tre veicoli. In base agli accertamenti degli agenti, la donna sarebbe stata a bordo ma alla guida ci sarebbe stato il figlio che stava circolando con una patente non valida perchè non si era più presentato alla commissione medica provinciale.

Sempre a San Giorgio un automobilista ha tentato di evitare un controllo della polizia locale ma è stato raggiunto ed è emerso che circolava alla guida di un’auto nonostante la patente gli fosse stata revocata perchè, anche in questo caso, non si era presentato alla commissione medica provinciale.

“L’attività legata al controllo dei requisiti e alle condizioni dei conducenti che si pongono alla guida – scrive la polizia locale in una nota – è un fenomeno importante e significativo per la sicurezza degli utenti della strada; nel 2023 sono già 27 i conducenti che a vario titolo si sono messi alla guida nonostante fossero privi di patente, ovvero scadute di validità, ovvero guidavano senza aver superato la visita della commissione medica provinciale a seguito di ritiri di polizia ovvero per mancanza dei requisiti”.