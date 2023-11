Arrivato il nuovo prefetto di Piacenza Paolo Ponta: “Militari nelle zone a rischio”

“Sarò il prefetto della provincia di Piacenza tengo a sottolinearlo e sono qui per mettervi a servizio della collettività”. Si presenta così il nuovo prefetto Paolo Ponta, subentrato a Daniela Lupo. “Sono felice di essere a Piacenza – spiega -, io sono di Novi Ligure quindi vicino a casa e ho già avuto modo di apprezzare questo territorio da turista”. “Ho desiderato che i dirigenti della prefettura fossero al tavolo con me e non è solo per facciata, ma perché il nostro deve essere un lavoro di squadra” – continua Ponta.

Alla domanda su quali saranno i primi obiettivi da perseguire il nuovo prefetto risponde: “Voglio innanzitutto rendermi conto della realtà di Piacenza, lavorare al fianco delle istituzioni, perché il nostro è e dev’essere un ruolo di collegamento e di coordinamento con l’obiettivo di fare da collante tra le varie realtà territoriali, gli enti e le istituzioni. La prima sede prefettizia è come il primo amore non la dimenticherò mai – sorride Paolo Ponta – spero di fare un buon lavoro, ma ho bisogno dell’aiuto di tutti. Mi sono sentito accolto sin da subito da questa città”.

Stamattina, 13 novembre, il neo prefetto ha incontrato il sindaco Katia Tarasconi. Tra i temi caldi quello della percezione di sicurezza dei cittadini e l’arrivo dei militari a Piacenza. “Cercheremo di impiegarli nelle zone più delicate – le parole di Ponta -. Non si può trascurare il senso di insicurezza dei cittadini. Sicurezza reale e sicurezza percepita vanno a pari passo”. Nei prossimi giorni Ponta si interesserà anche alla questione logistica e alla situazione degli operai del magazzino Leroy Merlin. “Una priorità” – sentenzia il prefetto.

Paolo Ponta, classe 1964, ha iniziato la sua carriera nelle istituzioni nel Comune di Chivasso e successivamente è stato in servizio tra la Prefettura di Alessandria e quella di Asti. Promosso alla qualifica dirigenziale di viceprefetto dal gennaio del 2002. Dal primo dicembre 1993 al 19 giugno 2011 ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto della Prefettura di Alessandria. Dal 20 giugno 2011 al primo novembre 2018 Vicario Coordinatore della Prefettura di Asti. Prima di diventare prefetto di Piacenza, dal 2 novembre 2018 è stato Vicario Coordinatore della Prefettura di Alessandria.