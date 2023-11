“Cinquant’anni di lavoro e passione”. La comunità di Saliceto festeggia il suo forno

Il forno di Saliceto ha raggiunto il mezzo secolo di traguardo. I suoi primi 50 anni di storia sono stati celebrati ieri, con una festa di compleanno, partecipata da tanti. L’attività è stata avviata l’11 novembre 1973 da Ernesto Sala, assieme alla moglie Marisa Marazzola e al cognato Sandro. Oggi il panificio è portato avanti dai figli: Ilaria, Cristina e Simone Sala. Accanto alla famiglia, c’è poi una rete di collaboratori che permettono al pane di Saliceto di arrivare in tutta la provincia con i punti vendita di Roveleto, Caorso, Pontenure, San Giorgio e San Lazzaro.

La passione per il proprio lavoro, la bontà dei prodotti proposti e la capacità di creare legami che sono rimasti nel tempo, sono la forza del forno di Saliceto, punto di riferimento del territorio, com’è stato sottolineato da collaboratori, clienti e amministratori locali. Per valorizzare il presidio della frazione verdiana, si stanno compiendo le procedure burocratiche per far ottenere al forno di Saliceto il marchio distintivo approvato dalla Regione Emilia-Romagna di bottega storica.

Saliceto, intanto, può già contare su una bottega storica, la prima del comune di Cadeo: il ristorante ‘Lanterna Rossa’, guidato dal 1967 dalla famiglia Crenna, avviato quando ancora era situato alla Palta Vecchia, a lato della casa natale di Luigia Uttini, madre di Giuseppe Verdi e dal 1980 situato in via Ponte 8, poco distante la chiesa e a fianco del parco giochi comunale, con davanti il monumento ai caduti.