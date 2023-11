Podenzano: nuova serra di 40mila metri quadrati per “Eridano Vivai”

Un nuovo spazio di 40mila metri quadrati è stato inaugurato a “Eridano Vivai” dei fratelli Andrea e Roberto Zermani a Podenzano, una nuova grande serra per la produzione di piantine cosiddette professionali, destinate alle aziende agricole, dall’aglio alla zucca passando per il pomodoro il cui mercato si sviluppa anche fuori dei confini italiani tra la Svizzera, la Francia e parte dell’est Europa. Si producono anche piantine orto hobbistiche e fiori per un mercato in forte crescita e ha acquirenti in tutto il nord e centro Italia fino a Roma. Altamente tecnologico e progettato con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, in questo periodo il vivaio è un mare di stelle di Natale e proprio lì in quell’atmosfera già natalizia, si è tenuta l’inaugurazione della nuova serra di 40mila metri quadrati che si aggiungono agli ulteriori 70mila già presenti per un totale di 110mila metri quadrati di superficie coperta coltivata che pone “Eridano Vivai” tra le prime cinque aziende più grandi del territorio nazionale.

