Evitare la fila con ZeroCoda: a Castel San Giovanni un incontro che illustra i dettagli

Giovedì 16 novembre alle 17.00 al Centro sociale ricreativo culturale di viale Amendolara 29 a Castel San Giovanni è stato organizzato un incontro illustrativo dedicato a ZeroCoda, il nuovo sistema di prenotazione online per l’accesso al Laboratorio analisi di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola consente a tutti di non fare lunghe fine in attesa del proprio turno, ma di prendere un appuntamento e accedere all’accettazione in pochi minuti.

All’incontro per scoprire come utilizzare il nuovo servizio dell’Ausl, saranno presenti il sindaco Lucia Fontana, l’assessore Federica Ferrari, assessore al welfare di comunità, politiche per la famiglia, per gli anziani, per l’integrazione e il sostegno alla disabilità, politiche abitative, interculturalità, volontariato e terzo settore e il direttore del distretto di Ponente, Giuseppe Magistrali – a cui saranno affidati i saluti istituzionali – il direttore dei Servizi per l’accesso e le relazioni con l’utenza Stefano Fugazzi e il direttore sanitario dell’ospedale di Castel San Giovanni Valeria Trabacchi, che illustreranno ai presenti le modalità e le indicazioni per prenotare il proprio accesso al Laboratorio analisi attraverso il sistema ZeroCoda con il proprio cellulare.

Come funziona la prenotazione con ZeroCoda

Basta accedere al sito dedicato (www.auslpiacenza.zerocoda.it) e scegliere data, orario e sede per recarsi in ospedale. La prenotazione si può fare dal proprio cellulare, ma anche da computer e tablet. Dopo aver scelto la prestazione e il luogo, data e orario preferito, il sistema invia un Sms e una email ai recapiti indicati durante la prenotazione per confermare la registrazione dell’appuntamento Il servizio è semplice e gratuito e non è necessario creare un utente; è possibile prenotare anche per un familiare, un amico o un conoscente.

Con un appuntamento ZeroCoda, la persona può presentarsi solo con qualche minuto di anticipo e accedere direttamente alla sala d’attesa del punto prelievo di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola. La stessa opportunità c’è anche per la distribuzione diretta dei farmaci all’ospedale di Piacenza. Quando il proprio numero di prenotazione compare sul monitor, il cittadino si rivolge direttamente all’operatore, mostrando il codice di prenotazione, stampato o su smartphone.

LA LOCANDINA ZEROCODA