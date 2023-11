Il prefetto Paolo Ponta visita le istituzioni: “Collaborazioni reciproche”

Visita istituzionale in Questura, nella giornata di mercoledì 15 novembre, del neo prefetto di Piacenza, Paolo Giuseppe Alfredo Ponta. Con l’occasione il questore Ivo Morelli e il vicario Marina Festini hanno presentato la squadra dei funzionari e dirigenti in servizio presso la Questura, la locale Scuola Allievi Agenti, la sezione di Polizia Stradale, della Polizia Postale e della Polizia Ferroviaria. Il prefetto ha rivolto un messaggio di saluto a tutti, augurando un buon lavoro, basato sulla collaborazione reciproca tra le istituzioni e tenuto conto della peculiarità della provincia di Piacenza, che ha definito come un territorio in crescente divenire.

Il prefetto si è recato anche presso il Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza, dove ad attenderlo presso la caserma di via Beverora c’era il colonnello Pierantonio Breda, che durante l’incontro, nel corso di un breve briefing operativo, ha illustrato le principali peculiarità dell’attività dell’Arma in tutta la provincia.

Il Prefetto Ponta ha avuto modo di incontrare e conoscere tutti gli Ufficiali della sede e delle Compagnie dipendenti, il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale, i Comandanti delle Stazioni di Piacenza Principale e Levante, i Comandanti dei Reparti Speciali presenti sul territorio. Nella sala briefing del Comando Provinciale, Ponta nel rivolgere un messaggio di saluto a tutti, ha manifestato il suo apprezzamento nei confronti dei Carabinieri, affermando il valore della sinergia tra Prefettura e l’Arma.

In giornata il prefetto ha fatto visita anche all’ente Provincia di Piacenza, dove ha incontrato la presidente Monica Patelli e con la quale ha concordemente rimarcato l’importanza di proseguire nel solco del costante dialogo e della proficua collaborazione, ribadendo l’importanza dell’impegno sinergico di Prefettura e Provincia riguardo alle numerose ed importanti tematiche che interessano il territorio.